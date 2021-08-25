Африканец построил электрический скутер при помощи ножа

Знаете, в интернете есть интересный принцип: «Как бы ты не делал, всегда найдется азиат, который все сделает дешевле». Сегодня мы хотим дополнить его фразой – всегда найдется африканец, который сделает все кустарно!

Электрический транспорт – это достаточно дорогое удовольствие. Причем подобное правило касается не только машин, но и мотоциклов и скутеров. Электрическая техника всегда стоит дороже обычной процентов на тридцать. Видимо у этого африканца не было денег, но мопед ему хотелось, тогда он взял обрезки от досок, проковырял в них ножом необходимые технологические отверстия и установил всю необходимую начинку.

Она здесь, к слову, очень интересная - аккумуляторный блок, например, представляет собой десяток телефонных батареек. Создатель транспортного средства заявляет, что скоро этот компонент будет заменен на аккумулятор от швейной машинки. Также скутер оборудован солнечной батареей. Динамические характеристики транспортного средства не сообщаются.