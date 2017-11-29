Госавтоинспекция с начала этого года получила более 200 тысяч заявлений от граждан с фото и видеоматериалами о нарушениях ПДД. По ним в ГИБДД вынесли около 70 тысяч постановлений о наложении административного наказания.

Активнее всего ведут себя граждане Москвы и Татарстана, власти которых разработали специальные приложения для фиксации людьми с активной гражданской позицией нарушений ПДД, «Помощник Москвы» и «Народный инспектор» соответственно.

В Москве в ГИБДД поступило 80 тысяч таких обращений, в Татарстане — 38,7 тысяч. При этом если в Москве с использованием программного комплекса «Помощник Москвы» выносятся постановления только за нарушения правил остановки и стоянки (всего в т.г. вынесено 20 тыс. постановлений), то в Татарстане посредством использования данных, поступивших с информационной системы «Народный Инспектор», сотрудниками Госавтоинспекции выносятся постановления за нарушения ПДД, связанные с выездом за стоп-линию, движением по обочине (автобусной, встречной полосе, тротуару), использованием телефона, не предоставлением преимущества в движении пешеходу, несоблюдением правил остановки и расположения на проезжей части, а также сигналов светофора (всего в т.г. вынесено 29 тыс. постановлений).

Напомним, что в следующем году опыт Москвы и Татарастана планируется распространить на всю Россию: с помощью специального приложения для смартфона граждане смогут сообщать в ГИБДД о некоторых нарушения ПДД, при этом их явка в ГИБДД для дачи пояснений будет необязательной, а их фамилии не будут раскрываться нарушителям, против которых ведутся административные дела.