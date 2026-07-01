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1 июл 2026

Alpine и Lacoste превратили электрический хот-хэтч A290 Rallye в автомобиль с крокодилом

Alpine и Lacoste превратили электрический хот-хэтч A290 Rallye в автомобиль с крокодилом
Автор фото: фирма-производитель

Французские бренды Alpine и Lacoste представили необычный совместный проект на базе электрического хот-хэтча A290 Rallye. Единственный в своем роде автомобиль получил название Beware of the Crocodile Alpine Lacoste A290 Rallye и стал частью новой коллекции одежды и аксессуаров

Внешний облик концепта выполнен в бело-красной цветовой гамме, вдохновленной фирменным крокодилом Lacoste. Автомобиль выделяется расширенными колесными арками, новым передним бампером с красными вставками, белыми раллийными колесами и воздухозаборником на крыше. Главной особенностью проекта стала задняя часть кузова. Вместо привычного заднего стекла дизайнеры разместили крупную красную голову крокодила, которая визуально словно появляется из заднего спойлера.

Салон практически полностью выполнен в красном цвете. Передняя панель украшена множеством изображений крокодила, а спортивные сиденья и дверные панели отделаны фирменной тканью Lacoste petit piqué. Вышивку выполнила та же компания, которая изготавливает знаменитые логотипы для поло Lacoste. Сообщается, что часть элементов интерьера, включая сиденья, были созданы с использованием 3D-печати.

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lacoste

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