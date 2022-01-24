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24 янв 2022

Арнольд Шварценеггер не справился со своим внедорожником и попал в ДТП

Арнольд Шварценеггер не справился со своим внедорожником и попал в ДТП

Знаменитый голливудский актер является активным сторонником экологического транспорта – гибридов и электрокаров

В свое время, он даже стал модернизировать собственные автомобили ради снижение углеродного следа, путем установки менее мощных ДВС, либо замены их на электрические силовые установки. Впрочем, недавно с ним случился интересный курьез, который ставит под сомнение его «зеленые» взгляды.

На днях Шварценеггер попал в аварию с Toyota Prius, буквально раздавив последнего. По предварительной информации, Prius разворачивался на перекрестке, а Арни на своем внедорожнике проехал на красный сигнал светофора. В результате машина актера наехала на капот Приуса.  Пострадала лишь владелица «Приуса», получив травму головы.

Самое интересное заключается в том, что Шварценеггер управлял огромным SUV – GMC Yukon. Вероятно, ему надоело скрывать свою натуру, учитывая, что по молодости он очень любил подобные машины, в особенности Hummer H2.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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