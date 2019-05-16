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16 май 2019

Автомобилям Tesla обновят прошивку из-за пожаров

Автомобилям Tesla обновят прошивку из-за пожаров
Автор фото: фирма-производитель

Последние случаи самопроизвольного возгорания электромобилей Tesla, произошедшие в Шанхае и Гонконге, заставили производителя инициировать собственное расследование и провести некоторые технические работы.


Компания Tesla, утверждая, что главным приоритетом производителя остается безопасность пассажиров, объявила о выпуске новой прошивки для Model S и Model X. Известно, что новый софт содержит отредактированные настройки для процесса зарядки батарей и управления процессом охлаждения блока аккумуляторов.


Обновление софта уже доступно  и будет распространяться "по воздуху".  В тоже время новую прошивку  не следует считать панацеей, а лишь превентивной мерой, так как причины последних пожаров Tesla еще не выяснила. К примеру, самопроизвольное возгорание Tesla Model S, случившееся в конце апреля на одной из подземных парковок Шанхая, расследует специально собранная команда специалистов, но результаты их работы пока не объявлены.

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