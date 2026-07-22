Автомобильный рынок Китая переживает резкий спад и может показать худший результат с 2021 года

Китайский автомобильный рынок столкнулся с серьезным спадом и, по оценкам экспертов, может завершить 2026 год с самым худшим результатом за последние 5 лет. После рекордного 2025 года спрос на новые легковые автомобили заметно сократился, что вынудило аналитиков пересмотреть прогнозы

По итогам первого полугодия продажи легковых автомобилей в Китае снизились на 20,2%. На этом фоне Китайская ассоциация легковых автомобилей ухудшила прогноз на весь 2026 год. Теперь организация ожидает сокращение розничных продаж на 14% вместо ранее предполагаемого нулевого роста. По итогам года рынок должен составить около 20,4 млн автомобилей против рекордных 23,7 млн в 2025 году. На данный момент известно, что за первые шесть месяцев 2026 года было реализовано 8,7 млн машин.

Впрочем, некоторые аналитики настроены еще более пессимистично. Они считают, что совокупные продажи автомобилей могут сократиться сразу на 20%. При этом сегмент гибридов и электрокаров, по прогнозам, уменьшится лишь на 5 или 6%.

Одной из причин ослабления спроса стали рост стоимости топлива и сокращение государственных субсидий на электромобили. Дополнительное давление испытывают и сами автопроизводители. Увеличение стоимости лития, микросхем памяти и других компонентов привело к сокращению средней рентабельности отрасли, а в условиях высокой конкуренции компании не могут резко повышать стоимость своих машин.

Эксперты ожидают, что текущий кризис ускорит консолидацию рынка. По прогнозу аналитиков, к 2030 году в Китае останутся лишь семь или восемь крупных производителей. Для выхода на нулевые показатели компаниям необходимо продавать не менее 500 000 автомобилей в год. Устойчивую прибыль обеспечивают продажи на уровне 1 млн машин, а полноценный эффект масштаба достигается при объеме около 2 млн автомобилей ежегодно.

При этом, несмотря на слабый внутренний спрос, поддержку отрасли обеспечивает экспорт. В июне поставки легковых автомобилей за рубеж выросли на 82,3% в годовом выражении и на 11,5% по сравнению с маем, достигнув 877 000 единиц. Аналитики полагают, что именно экспорт станет одним из ключевых факторов восстановления китайского автомобильного рынка, которое ожидается уже в 2027 году.

