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29 дек 2017

Bentley Bentayga получит двигатель V8 от Lamborghini

Bentley Bentayga получит двигатель V8 от Lamborghini
Автор фото: фирма-производитель

В концерне Volkswagen кажется окончательно решили, что индивидуальность разным маркам не нужна. Не успел дебютировать на Porsche Cayenne Turbo S и Lamborghini Urus новый 4-литровый двигатель V8 с двойным турбонаддувом, как стало известно, что его получит и Bentley Bentayga.

По данным немецких СМИ новый силовой агрегат дебютирует под капотом британского внедорожника следующим летом. Сколько он там будет выдавать пока неизвестно. На Porsche его отдача составляет 550 л.с., тогда как в Lamborghini с двигателя сумели «снять» 650 л.с. У Porsche Cayenne Turbo S с этим силовым агрегатом на разгон до 100 км/ч уходит 3,9 секунды, а Lamborghini Urus тратит на это упражнение 3,6 секунды. Это делает его самым динамичным кроссовером в мире.

Получается, что Bentley Bentayga будет не нужен нынешний 6-литровый бензиновый W12, который выдает 608 л.с. Это логично, так как этот силовой агрегат относительно старый, а в ближайшее время экологические требования ужесточатся еще сильнее.

Кроме V8 с двойным турбонаддувом в ближайший год должна дебютировать и гибридная версия Bentley Bentayga. По некоторым данным она получит силовую установку Hybrid-E, а ее мощность составит порядка 600 л.с.

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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