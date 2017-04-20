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20 апр 2017

Большое купе MG станет серийным

Большое купе MG станет серийным
Автор фото: фирма-производитель

 Концерн SAIC решил возродить былую славу принадлежащей ему британской марки MG и привез на автосалон в Шанхай концепт большого купе. Китайцы говорят, что готовы пустить его в серию, причем цена купе может составить менее 40 тысяч долларов

Британская марка MG, после того как ее выкупил китайский концерн SAIC, ушла в тень. Сегодня ее модельный ряд состоит из одного хэтчбека и одного кроссовера, которые продаются в Китае ни шатко, ни валко. Однако, китайцы решили возродить былую славу MG как производителя спортивных «заряженных» автомобилей и привезли в Шанхай концепт купе E-Motion, облик которого не имеет практически ничего общего с серийными моделями бренда.

У MG E-Motion пропорции классического купе: длинный капот, смещенная назад кабина, короткий «хвостик» багажного отсека. Огромная хромированная радиаторная решетка, овальные фары с U-образными светодиодными ходовыми огнями, поднимающиеся двери «крылья бабочки», сплиттер сзади… Все это сделало MG E-Motion одним из самых ярких концептов автосалона.

В салоне установлены два кресла, разделенные широким и высоким тоннелем, на котором расположились сенсорные органы управления второстепенными функциями. Интересно решено рулевое колесо: оно кажется трехспицевым, но на самом деле спица только одна, внизу.

Никаких технических подробностей о MG E-Motion нет, в компании говорят лишь о том, что разгон до «сотни» занимает менее 4 секунд. В SAIC говорят, что готовы запустить купе в производство в 2020 году, а окончательное решение примут на основе анализа реакции посетителей на концепт. По некоторым данным, стоимость серийной версии с традиционным силовым агрегатом может составить менее 40 тысяч долларов.

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