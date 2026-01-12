Bosch не верит в быстрый отказ от бензина и делает ставку на гибриды

По оценкам компании Bosch, в 2035 году около 70% новых автомобилей будут оснащаться бензиновыми моторами и чаще всего в составе гибридных систем разных типов

В компании подчеркивают, что автопром движется по сбалансированному пути, сочетая электрификацию, гибридные системы и традиционные силовые установки. Такой подход позволяет учитывать реальный спрос покупателей и экономические условия, которые в последние годы заметно изменились. На данный момент автопроизводители активно развивают гибридные силовые установки, а в частности, именно последовательные гибридные системы (EREV).

При этом в Bosch не списывают электрокары со счетов. По прогнозу компании, полностью электрические модели займут около 30% мирового рынка к 2035 году. Однако именно гибриды с большим запасом хода могут стать главным компромиссом ближайших лет.