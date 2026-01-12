Автомобильный портал Motorpage
12 янв 2026

Bosch не верит в быстрый отказ от бензина и делает ставку на гибриды

Bosch не верит в быстрый отказ от бензина и делает ставку на гибриды
Автор фото: GM

По оценкам компании Bosch, в 2035 году около 70% новых автомобилей будут оснащаться бензиновыми моторами и чаще всего в составе гибридных систем разных типов

В компании подчеркивают, что автопром движется по сбалансированному пути, сочетая электрификацию, гибридные системы и традиционные силовые установки. Такой подход позволяет учитывать реальный спрос покупателей и экономические условия, которые в последние годы заметно изменились. На данный момент автопроизводители активно развивают гибридные силовые установки, а в частности, именно последовательные гибридные системы (EREV).

При этом в Bosch не списывают электрокары со счетов. По прогнозу компании, полностью электрические модели займут около 30% мирового рынка к 2035 году. Однако именно гибриды с большим запасом хода могут стать главным компромиссом ближайших лет.

При написании новости использовалась информация:
motor1

Комментарии к новости

Последние новости

...
Toyota bZ3

Toyota bZ3 в Китае «поумнел» и получил лидар

12 января 2026

Alpina окончательно стала частью BMW

12 января 2026
Afeela

Honda и Sony готовят электрический кросс-купе под брендом Afeela

12 января 2026

Дорогие читатели Motorpage.ru!

31 декабря 2025
Honda Prelude (2026)

Honda, возможно, готовит «заряженный» Prelude

30 декабря 2025
Facebook Marketplace

Уникальный Ford Probe IV неожиданно появился на маркетплейсе

30 декабря 2025

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Atom 01 - атом 01 (2026) атомная реакция Тест драйв
06 января 2026

Atom 01
"Атомная реакция"
Evolute i-Space - evolute i-space (2024) разгадать ребус
Тест драйв
31 декабря 2025

Evolute i-Space
"Разгадать ребус"
Suzuki S-Cross - suzuki s-cross hybrid (2023) компакт-класс, полный привод, мягкий гибрид
Тест драйв
24 декабря 2025

Suzuki S-Cross
"Компакт-класс, полный привод, мягкий гибрид"
Hongqi HS3, Honda CR-V - hongqi hs3 и honda cr-v путь эволюционный и революционный
Сравнительный тест
16 сентября 2025

Hongqi HS3, Honda CR-V
"Путь эволюционный и революционный"

Написано новостей:

3 6 7 3 1