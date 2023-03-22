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22 мар 2023

Бренд Jetour официально выходит на российский рынок

Бренд Jetour официально выходит на российский рынок
На специальной дилерской конференции Jetour Auto рассказала о своей стратегии и планах по развитию бренда в России.
Интересно, что с момента своего создания в 2018 году Jetour считается самым быстрорастущим автомобильным брендом в Китае, кроме того он обладает широкой георгафией присутствия - автомобили Jetour  экспортируются более чем в 30 стран и регионов , включая Ближний Восток, Африку, Центральную и  Южную Америку, СНГ и АТР.  Всего за пять лет продажи Jetour Auto по всему миру превысили 700 000 единиц, что является довольно высоким показателем. 
В тоже время в сторону России руководство марки смотрит с большим интересом. Амбиций у Jetour тоже хватает, например, компания поставила перед собой цель - уже в этом году войти в пятерку самых успешных китайских брендов на российском рынке, а через три года -  попасть в ТОП-3. "Мы видим значительные возможности для роста и развития в России регионе. Наша миссия - сформировать у российского покупателя мнение о Jetour Auto, как о достойном доверия бренде и сделать его ведущим в данном регионе. Мы представим сразу четыре новых продукта в 2023 году, чтобы попасть  в пятерку лучших китайских брендов на российском рынке. На 2024 год мы запланировали выпуск  еще двух новинок и поставили перед собой еще более амбициозную цель - занять место в тройке лидеров среди лучших китайских брендов на российском рынке" - заявил в своем выступлении Цзян Шэн - вице-президент Jetour Auto International Marketing Company.
 
Для достижения высоких целей компания будет активно развивать дилерскую сеть и всесторонне помогать своим партнерам, сочетая пути традиционного и цифрового маркетинга. Разумеется, самым главным  элементом остается продукт, и, как было указано выше, уже в нынешнем году нам стоит ожидать в России сразу четыре новинки.  К примеру в сентябре до России доберется Jetour X70, а в конце года -еще два: DX5 и самая брутальная новинка - Jetour T-1
Ближайший же дебют будет намечен на май. По плану именно в этом месяце состоится презентация кроссоверов Jetour Dashing и Jetour X90 Plus. Первый будет доступен на выбор с турбированным мотором 1.5 литра, либо 1.6-литровым двигателем, который также оснащен турбонаддувом. Мощность первого агрегата - 115 лошадиных сил, а второго - 145 лошадиных сил. В качестве коробки передач здесь используется 7-ступенчатый робот.  Для X90 Plus набор несколько другой - либо турбированный агрегат объемом 1.6 литра (мощность - 197 лошадиных сил), который работает в паре с 7-ступенчатым роботом, или же наддувный, 254-сильный двухлитровый мотор. Ему в качестве КПП также положен 7-ступенчатый робот. 
 
Известны и некоторые детали оснащения машин, так  Dashing уже в базе сможет похвастаться мультимедйиной системой с 12-дюймовым экраном и голосовым управлением, а также электрическим регулировками водительского и переднего пассажирского кресла. В базовое оснащение Х90 входит люк с электрическим приводом; мультимедийная система с  сенсорным экраном, диагональ которого составляет 12.3 дюйма; передние кресла с электрическими регулировками и камеры заднего вида с функцией кругового обзора и системой помощи при парковке.

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