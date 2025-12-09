Автомобильный портал Motorpage
9 дек 2025

Британцы из Encor представили роскошный рестомод на базе Lotus Esprit

Автор фото: фирма-производитель

Новая британская марка Encor представила свой первый проект под названием Series 1. Это рестомод на базе Lotus Esprit V8

Модель построена на оригинальном шасси и сохранила пропорции кузова Esprit. При этом изменились бампера, появилась светодиодная оптика (также выдвигаются, как на классической модели) и установлены легкосплавные колесные диски диаметром 17 и 18 дюймов спереди и сзади соответственно. Кроме этого, Series 1 досталась подвеска Sport 350 со стойками Bilstein. Снаряженная масса составила около 1200 кг. Отделка салона выполнена из кожи, алькантары и алюминиевых вставок.

Оригинальный V8 оснастили коваными поршнями, турбонаддувом и новым выпуском. В результате мощность агрегата увеличилась до 400 л.с. и 350 Нм крутящего момента. В паре с мотором работает механическая коробка передач. Заявленный разгон до «сотни» — 4 секунды. Максимальная скорость — 282 км/ч.

Encor планирует создать 50 экземпляров Series 1 при условии, что удастся найти нужное количество Esprit V8. Первая клиентская машина должна быть готова в апреле. Стартовая цена составляет 575 тысяч долларов (43,7 млн рублей).

При написании новости использовалась информация:
motor1

