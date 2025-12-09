Британцы из Encor представили роскошный рестомод на базе Lotus Esprit

Новая британская марка Encor представила свой первый проект под названием Series 1. Это рестомод на базе Lotus Esprit V8

Модель построена на оригинальном шасси и сохранила пропорции кузова Esprit. При этом изменились бампера, появилась светодиодная оптика (также выдвигаются, как на классической модели) и установлены легкосплавные колесные диски диаметром 17 и 18 дюймов спереди и сзади соответственно. Кроме этого, Series 1 досталась подвеска Sport 350 со стойками Bilstein. Снаряженная масса составила около 1200 кг. Отделка салона выполнена из кожи, алькантары и алюминиевых вставок.

Оригинальный V8 оснастили коваными поршнями, турбонаддувом и новым выпуском. В результате мощность агрегата увеличилась до 400 л.с. и 350 Нм крутящего момента. В паре с мотором работает механическая коробка передач. Заявленный разгон до «сотни» — 4 секунды. Максимальная скорость — 282 км/ч.



Encor планирует создать 50 экземпляров Series 1 при условии, что удастся найти нужное количество Esprit V8. Первая клиентская машина должна быть готова в апреле. Стартовая цена составляет 575 тысяч долларов (43,7 млн рублей).