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13 май 2021

Caterham 7 переведут на электротягу

Caterham 7 переведут на электротягу
Автор фото: фирма-производитель

Нет, это не какой-нибудь тюнинг-проект или конверсия сторонних разработчик, а намерение официального производителя. Что сподвигло его перейти на «зеленую» сторону?

Ответ прост – экологические требования, но заметим, компания будет бороться за сохране­ние ключевых харак­теристик родстера. Глава марки Грэм Макдональд заявил, что даже с превраще­нием в электро­мобиль Caterham Seven будет «ездить и управ­ляться как Caterham».

Учитывая, что электрические компоненты обладают большим весом, а одной из задач у Caterham как раз является удержание низкой массы, производитель будет тщательно анализировать – что устанавливать, а что оставить за кадром. Так, например, у автомобиля не будет систем рекуперации энергии.  Любопытно, что прототипы моделей уже готовы, однако, объявлено, что раньше 2023 года их не покажут.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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