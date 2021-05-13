Caterham 7 переведут на электротягу

Нет, это не какой-нибудь тюнинг-проект или конверсия сторонних разработчик, а намерение официального производителя. Что сподвигло его перейти на «зеленую» сторону?

Ответ прост – экологические требования, но заметим, компания будет бороться за сохране­ние ключевых харак­теристик родстера. Глава марки Грэм Макдональд заявил, что даже с превраще­нием в электро­мобиль Caterham Seven будет «ездить и управ­ляться как Caterham».

Учитывая, что электрические компоненты обладают большим весом, а одной из задач у Caterham как раз является удержание низкой массы, производитель будет тщательно анализировать – что устанавливать, а что оставить за кадром. Так, например, у автомобиля не будет систем рекуперации энергии. Любопытно, что прототипы моделей уже готовы, однако, объявлено, что раньше 2023 года их не покажут.