Цены на бензин могут отвязать от инфляции. Что это значит для автомобилистов?

Вице-премьер Александр Новак поручил ключевым ведомствам рассмотреть предложение Российского топливного союза, которое предполагает изменить принцип регулирования цен на АЗС

Сейчас стоимость топлива негласно ориентируется на уровень потребительской инфляции. Резкий рост выше этого показателя вызывает внимание ФАС и других структур. Однако новый вариант предполагает использование комплексного индекса, в котором будут учитываться не только инфляция, но и кредитная нагрузка топливной отрасли, динамика зарплат, рост тарифов и расходы на модернизацию инфраструктуры.

Эксперты отмечают, что в случае принятия этой схемы бензин и дизель на заправках могут дорожать быстрее, чем растут цены на товары и услуги в целом. В то же время власти подчеркивают, что главной задачей остается обеспечение внутреннего рынка топливом.

Напомним, что в начале сентября ФАС объяснила скачок цен действиями независимых АЗС, но уточнила, что в ряде регионов ситуация стабилизировалась. Дополнительно рассматривается продление запрета на экспорт бензина, чтобы сохранить баланс предложения внутри страны.

