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10 фев 2022

Дата в истории: родился Джесс Винсент – главный инженер Packard и отец модели Twin Six

Дата в истории: родился Джесс Винсент – главный инженер Packard и отец модели Twin Six
Автор фото: фирма-производитель
Наш сегодняшний предмет рассмотрения очень интересен, причем это касается и самой машины, и человека, ее разработавшего. 
Начнем с самого мистера Винсента. Он родился десятого февраля 1880 года  в очень интересной семье. Его дед по материнской линии был директором по проектированию железных дорог армии Союза во время Гражданской войны. Маленький Винсент решил пойти по стопам своего предка и изучить инженерное дело. Сильно углубляться в историю персонажа не будем. Скажем лишь, что свою карьеру он начал в качестве конструктора авиационных двигателей, однако, в этой сфере он задержался ненадолго, так как его увлекли автомобили. В Packard же он пришел в 1909 году, когда у компании уже сложилась репутация одного из самых важных автомобильных концернов США.
 
Практически сразу Винсент приступил к разработке 12-цилиндрового мотора и нового автомобиля, который будет оснащен этим двигателем.  В мае 1915 года первый американский автомобиль с мотором V12 был представлен официально. «Твин Сикс» оказался одним из самых массовых автомобилей марки на тот момент, так за 1916й год было продано 7 746 авто, а через год 8899. К тому же у машины была и спортивная слава – Известный гонщик Ральф ДеПальма установил почти все свои рекорды. Удивительно, но мотор V12 развивал лишь 110 лошадиных сил, хотя на начало двадцатого века это были серьезные цифры.

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