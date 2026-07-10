Дефицит топлива ударил по импорту автомобилей. Логистика дорожает, а сроки поставок растут

Топливный кризис начал сказываться не только на работе автозаправочных станций, но и на поставках автомобилей в Россию. Согласно опубликованным данным, за последние три недели сроки доставки машин из Азии увеличились примерно в 1,5 раза, а стоимость логистики выросла на 15-30%

Как отмечают дилеры, автовозы пересекают границу Казахстана с Россией с полным баком топлива, однако обратный путь становится значительно сложнее. В отдельных регионах перевозчики сталкиваются с нехваткой бензина и дизеля, что приводит к вынужденным остановкам и дополнительным расходам. Отмечается, что если раньше доставка занимала 3 или 4 недели, то теперь этот срок увеличивается до 5 или 6 недель. В некоторых случаях приходится организовывать дополнительные поставки топлива прямо на маршрут.

Одновременно растет объем импорта автомобилей. По данным «Автостата», за первое полугодие поставки новых машин из Китая и Киргизии увеличились на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а количество заказов автомобилей с пробегом выросло почти на 15%.

Одним из последствий дефицита топлива стал заметный рост интереса к гибридным и электрическим моделям. По некоторым данным, бюджетные электромобили стоимостью 2-2,5 млн рублей, которые ранее продавались единичными экземплярами, теперь получают несколько заказов ежедневно.

Эксперты отмечают, что увеличение логистических расходов становится одним из факторов роста цен на автомобили. При этом отдельные перевозчики уже отказываются выходить на маршруты в регионы, где действуют ограничения на продажу топлива, что может еще сильнее осложнить поставки в ближайшее время.