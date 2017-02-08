Зампред Российской Государственной Думы по госстроительству Вячеслав Лысаков подал в Следственный комитет запрос на проведение проверки по факту нарушений, которые допускаются властями столицы при расчете тарифа на принудительную эвакуацию автомобилей.

Напомним, что с 1 сентября минувшего года в РФ действует сложный механизм расчета тарифов на «перемещение и хранение задержанных транспортных средств», введенный в обращение приказом Федеральной антимонопольной службы. Раньше тариф зависел только от региона и устанавливался региональными властями практически произвольно. Но после вступления приказа в силу местные власти обязаны при начислении платы за эвакуацию учитывать много разных факторов и индексов, включая габаритные размеры и массу эвакуируемого автомобиля, мощность двигателя а также затраты службы эвакуации, а финальная цена назначается на открытых долгах.

Вячеслав Лысаков и его коллеги из Госдумы считают, что в расчете тарифов для Москвы допущены нарушения – к таким выводам пришли эксперты ФАС, проводившие по заказу депутатов проверку обоснованности тарифа. На самом деле, стоимость услуг по эвакуации и содержанию автомобиля на штрафстоянке, по мнению Лысакова, должна быть как минимум в два раза ниже.

В частности, в механизм расчета тарифа заложена средняя месячная зарплата сотрудника службы эвакуации. При начислении тарифа в Москве использовалась заработная плата сотрудника ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП) в размере 67 тысяч рублей, в то время как средний заработок сотрудника транспортной отрасли в столице по данным Мосгорстата составляет 59,6 тысячи рублей. Кроме того, власти при расчете тарифа опирались на то, что «штатная численность» сотрудников АМПП, занятых в процессе эвакуации, составляет 1242 человека, в то время как по данным ФАС в эвакуационной службе задействовано всего 1120 сотрудников ГКУ. Кроме того, на деле в процессе принудительной эвакуации задействовано меньше водителей, чем заявлено московским Департаментом транспорта. По данным Дептранса, учитывавшимся при расчете стоимости перемещения машины, на каждый работающий погрузчик приходится в среднем 4,4 водителя, а общее число водителей эвакуаторов в АМПП составляет 755 человек. Но эксперты ФАС, после изучения путевых листов, заявили, что в ночное время работает лишь одна восьмая парка эвакуаторов ГКУ, а значит, такого количества водителей службе не нужно.

Отметим, что в Департаменте экономической политики настаиваются на том, что тарифы были рассчитаны верно, исходя из показателей за 215 год с учетом прогнозов по социально-экономическому развитию РФ.