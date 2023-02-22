Для каршеринга могут ввести отдельную категорию в страховании

Каршеринг может получить отдельную тарифную группу в ОСАГО, как это сейчас реализовано с такси. Чем это может грозить обычным пользователям?

Центробанк в рамках очередного витка реформы ОСАГО предложил ввести повышенный коэффициент для машин, использующихся в каршеринге. Сейчас аналогичной «надбавкой за риск» выделены только автомобили такси. Эксперты уже сообщили, что данная ситуация чревата последствиями, а именно подорожанием самой услуги краткосрочной аренды автомобилей.

В целом подорожание может составить от пятидесяти до двухсот процентов. То есть, если сейчас средняя цена за минуту аренды находится в вилке от восьми до двенадцати рублей, то после внедрения новых тарифов ОСАГО, мы будем наблюдать ценник от двадцати рублей и выше.