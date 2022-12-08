Европейцы провели краш-тест Omoda C5

Краш-тест китайского автомобиля – что может быть здесь интересного? Отвечаем, во-первых, на испытания попала машина, которая продается на нашем рынке. Во-вторых, краш-тест провела европейская организация EuroNCAP, чьи нормативы считаются одними из самых строгих

Удивительно, но автомобиль выступил достойно – заработал максимальные пять звезд. Впрочем, эксперты обнаружили и несколько недочетов. Эксперты сделали замечание отсутствию коленных подушек безопасности и недостаточному количеству креплений Isofix.

В то же время хороших оценок удостоилась работа системы экстренного торможения и система контроля полосы. Пока Omoda C5 на европейском рынке не представлена. Помимо Европы, ее ждут в Австралии.