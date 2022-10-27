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27 окт 2022

Exeed LX пережил рестайлинг

Exeed LX пережил рестайлинг
Автор фото: фирма-производитель

В новом прочтении автомобиль получил футуристичный интерьер и мощный турбированный мотор

Начнем, как раз, с последнего пункта – двигателя. Итак, моторную гамму пополнил двухлитровый турбированный агрегат, мощность которого составляет 249 лошадиных сил. Данный двигатель работает в паре с 7-ступенчатым роботом Getrag. Что касается альтернатив, то у клиента есть выбор между полуторалитровым 156-сильным турбомотором, и 196-сильной установкой объемом 1.6 литра.

Теперь перейдем к интерьеру - здесь появились новые 12-дюймовые экраны мультимедийной системы и сенсорный блок управления климатической системой. В экстерьере же самым заметным изменением стала решётка радиатора: безрамочная, с крупными ромбовидными ячейками. Изменился дизайн заднего бампера и литых дисков.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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