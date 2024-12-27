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27 дек 2024

Ford, GM и Toyota выделили по $1 млн на инаугурацию Дональда Трампа

Ford, GM и Toyota выделили по $1 млн на инаугурацию Дональда Трампа

Крупнейшие автопроизводители Ford, General Motors (GM) и Toyota поддержали инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа, выделив по $1 млн на организацию мероприятия. Кроме того, Ford и GM предоставят автомобили для торжественной церемонии, которая состоится в следующем месяце

Корпоративные пожертвования являются привычной практикой для таких мероприятий. Для сравнения, на инаугурацию президента Джо Байдена в 2021 году было привлечено $61 млн от таких компаний, как Google, Microsoft, Boeing, Pfizer и Uber. Дональд Трамп в 2017 году собрал рекордные $106,7 млн. Поддержка инаугурации демонстрирует стремление автопроизводителей наладить диалог с администрацией Трампа, чтобы минимизировать возможные риски для бизнеса и адаптироваться к новым экономическим условиям.

Смена администрации может принести значительные изменения в политику, регулирующую автомобильный рынок. Дональд Трамп неоднократно заявлял о намерении ввести тарифы на импорт автомобилей из Мексики, Канады и Китая, что может затронуть производителей, работающих на этих рынках. Также обсуждается возможная отмена федерального налогового кредита для электромобилей.

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