Ford сокращает 4000 рабочих мест в Европе на фоне слабого спроса на электромобили

Ford объявил о реструктуризации своего бизнеса в Европе. До конца 2027 года компания планирует сократить 4000 сотрудников, из них 2900 в Германии и 800 в Великобритании

Одной из причин сокращений стал низкий спрос на новые электромобили Ford Explorer и Capri, построенные на платформе MEB. С июня этого года в Европе продано всего 8394 Explorer и 295 Capri (с сентября), что значительно ниже ожиданий. Завод в Кёльне, на реконструкцию которого потратили 2 млрд долларов для производства электромобилей, работает не в полную мощность, а прогнозируемые продажи в 600,000 электромобилей к 2026 году оказались недостижимыми.

Сложности не ограничиваются только заводом в Кёльне. Осенью следующего года Ford прекратит производство модели Focus на немецком заводе в Зарлуи, что приведет к сокращению рабочих мест с 3750 до 1000. Эти изменения отражают глобальный спад спроса на электромобили, что заставляет автопроизводителей пересматривать свои стратегии.