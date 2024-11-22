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22 ноя 2024

Ford сокращает 4000 рабочих мест в Европе на фоне слабого спроса на электромобили

Ford сокращает 4000 рабочих мест в Европе на фоне слабого спроса на электромобили

Ford объявил о реструктуризации своего бизнеса в Европе. До конца 2027 года компания планирует сократить 4000 сотрудников, из них 2900 в Германии и 800 в Великобритании

Одной из причин сокращений стал низкий спрос на новые электромобили Ford Explorer и Capri, построенные на платформе MEB. С июня этого года в Европе продано всего 8394 Explorer и 295 Capri (с сентября), что значительно ниже ожиданий. Завод в Кёльне, на реконструкцию которого потратили 2 млрд долларов для производства электромобилей, работает не в полную мощность, а прогнозируемые продажи в 600,000 электромобилей к 2026 году оказались недостижимыми.

Сложности не ограничиваются только заводом в Кёльне. Осенью следующего года Ford прекратит производство модели Focus на немецком заводе в Зарлуи, что приведет к сокращению рабочих мест с 3750 до 1000. Эти изменения отражают глобальный спад спроса на электромобили, что заставляет автопроизводителей пересматривать свои стратегии.

При написании новости использовалась информация:
media.ford

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