Автомобильный портал Motorpage
17 сен 2025

Ford сокращает тысячу рабочих мест в Европе из-за слабого спроса на электромобили

Ford сокращает тысячу рабочих мест в Европе из-за слабого спроса на электромобили
Автор фото: Unsplash.com

Ford продолжает болезненный процесс реструктуризации в Европе. На этот раз под удар попал исторический завод компании в Кельне, где американский автопроизводитель объявил о сокращении до 1000 рабочих мест

Причина заключается в низком спросе на электромобили, который оказался значительно ниже прогнозов. Уже с января 2026 года завод перейдет на работу в одну смену. Сегодня на кельнском предприятии работает около 7600 сотрудников, хотя десять лет назад их число приближалось к 20000. Рабочим предложат добровольно покинуть компанию с определенной денежной компенсацией.

Ставка компании на электрокары в Европе не принесла ожидаемого результата. Замена популярных моделей Fiesta и Focus на электрические кроссоверы Explorer и Capri не привлекла достаточного числа покупателей. По данным за 2024 год, продажи Ford в Германии упали на 14,3%, а доля рынка в Европе держится на уровне 4,5%, хотя еще десять лет назад превышала 7%.

При написании новости использовалась информация:
reuters

Комментарии к новости

Последние новости

...
Volkswagen T-Roc (2026)

Volkswagen откладывает запуск ID. Roc и ID. Golf

17 сентября 2025
Toyota e-Palette (2026)

Toyota представила электрический шаттл e-Palette с салоном на 17 человек

17 сентября 2025

Стало известно какие автомобили в России угоняют чаще всего

16 сентября 2025
Omoda C7

Omoda C7 начали собирать в Калининграде

16 сентября 2025

Belgee X70 после рестайлинга стал похож на Geely Monjaro

16 сентября 2025

В России запустят проверку ОСАГО через камеры. Как это будет работать?

16 сентября 2025

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Hongqi HS3, Honda CR-V - hongqi hs3 и honda cr-v путь эволюционный и революционный Сравнительный тест
16 сентября 2025

Hongqi HS3, Honda CR-V
"Путь эволюционный и революционный"
Geely EX5 - geely ex5 (2025) плавно, комфортно и с музыкой
Тест драйв
09 сентября 2025

Geely EX5
"Плавно, комфортно и с музыкой"
Lada Iskra - lada iskra (2025) разумная целесообразность
Тест драйв
04 сентября 2025

Lada Iskra
"Разумная целесообразность"
Exeed Exlantix ET - exlantix et (2025) в поисках энергии атлантов
Тест драйв
28 августа 2025

Exeed Exlantix ET
"В поисках энергии Атлантов"

Написано новостей:

3 6 3 5 4