Ford сокращает тысячу рабочих мест в Европе из-за слабого спроса на электромобили

Ford продолжает болезненный процесс реструктуризации в Европе. На этот раз под удар попал исторический завод компании в Кельне, где американский автопроизводитель объявил о сокращении до 1000 рабочих мест

Причина заключается в низком спросе на электромобили, который оказался значительно ниже прогнозов. Уже с января 2026 года завод перейдет на работу в одну смену. Сегодня на кельнском предприятии работает около 7600 сотрудников, хотя десять лет назад их число приближалось к 20000. Рабочим предложат добровольно покинуть компанию с определенной денежной компенсацией.

Ставка компании на электрокары в Европе не принесла ожидаемого результата. Замена популярных моделей Fiesta и Focus на электрические кроссоверы Explorer и Capri не привлекла достаточного числа покупателей. По данным за 2024 год, продажи Ford в Германии упали на 14,3%, а доля рынка в Европе держится на уровне 4,5%, хотя еще десять лет назад превышала 7%.