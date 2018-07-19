Автомобильный портал Motorpage
19 июл 2018

Foton привезет в Россию обновленный Tunland

Foton привезет в Россию обновленный Tunland
Автор фото: фирма-производитель

Foton Tunland — едва ли не единственный китайский пикап, оставшийся на российском рынке. А уж, позиционирующийся не как рабочая лошадка, а более доступная альтернатива внедорожник, Tunland уж точно единственный автомобиль из Поднебесной у нас.

У себя на родине эта модель пережила рестайлинг еще в прошлом году. Но только сейчас российское отделение Foton подтвердило информацию о том, что рестайлинговый Tunland появится у нас до конца этого года. Задержка, говорят в компании, связана с процессом локализации производства. Представители компании отказываются назвать российского партнера, но вероятнее всего машины будут собирать в Черкесске на мощностях завода Derways.

У себя на родине пикап продается как в полноприводном варианте, так и в заднеприводном. В качестве силовых агрегатов доступны 2,4-литровый бензиновый двигатель (136 л.с.) , турбодизель Cummins (163л.с.). Последний на дорестайлинговом варианте пикапа на нашем рынке отсутствует, в Foton планируют сертифицировать и данный вариант для нас.

Обновленный пикап получил новое оформление передней части кузова, новую оптику, бамперы, светодиодные ходовые огни, расширители колесных арок из неокрашенного пластика, новый дизайн колесных дисков и зеркала.

В салоне появилась новая передняя панель, унифицированная со старшей моделью Sauvana, новый блок климат-контроля и мультимедиа-система с сенсорным дисплеем и навигацией.
 

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

Комментарии к новости

Последние новости

...
Nissan Juke

Nissan выпустил миллион Juke

19 июля 2018
Mercedes-Benz A-класса

Mercedes-Benz привез в Россию полноприводный А-класс

19 июля 2018

Недолив топлива: АЗС ждут крупные штрафы

19 июля 2018
Skoda Kodiaq GT

Купе-кроссовер Skoda Kodiaq GT: первые фото и информация

19 июля 2018

Правила сопровождения кортежей и колонн изменятся

19 июля 2018
Datsun mi-DO

Datsun представил кросс-версию хэтчбека mi-DO

19 июля 2018

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Audi A8, BMW 7 series, Mercedes-Benz S-Class - сравнительный тест audi a8 l 55 tfsi (3.0) quattro 2018, bmw m760li xdrive 2017, mercedes-benz s 560 4matic 2018 Сравнительный тест
18 июля 2018

Audi A8, BMW 7 series, Mercedes-Benz S-Class
"Сравнение нового Audi A8 с Mercedes-Benz S-Class и BMW 7 series позволило нам определить психотип каждого из них"
Infiniti QX80 - infiniti qx80 2018: вечные ценности или уходящая натура?
Тест драйв
13 июля 2018

Infiniti QX80
"Infiniti QX80: вечные ценности или уходящая натура?"
- harley-davidson sport glide легким движением руки
Мотоциклы
11 июля 2018


"Легким движением руки"
УАЗ Patriot - uaz patriot 2017: лебедка, лестница и… палатка на крыше
Тест драйв
09 июля 2018

УАЗ Patriot
"УАЗ «Патриот»: лебедка, лестница и… палатка на крыше"

Написано новостей:

2 1 6 0 2