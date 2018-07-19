Foton Tunland — едва ли не единственный китайский пикап, оставшийся на российском рынке. А уж, позиционирующийся не как рабочая лошадка, а более доступная альтернатива внедорожник, Tunland уж точно единственный автомобиль из Поднебесной у нас.

У себя на родине эта модель пережила рестайлинг еще в прошлом году. Но только сейчас российское отделение Foton подтвердило информацию о том, что рестайлинговый Tunland появится у нас до конца этого года. Задержка, говорят в компании, связана с процессом локализации производства. Представители компании отказываются назвать российского партнера, но вероятнее всего машины будут собирать в Черкесске на мощностях завода Derways.

У себя на родине пикап продается как в полноприводном варианте, так и в заднеприводном. В качестве силовых агрегатов доступны 2,4-литровый бензиновый двигатель (136 л.с.) , турбодизель Cummins (163л.с.). Последний на дорестайлинговом варианте пикапа на нашем рынке отсутствует, в Foton планируют сертифицировать и данный вариант для нас.

Обновленный пикап получил новое оформление передней части кузова, новую оптику, бамперы, светодиодные ходовые огни, расширители колесных арок из неокрашенного пластика, новый дизайн колесных дисков и зеркала.

В салоне появилась новая передняя панель, унифицированная со старшей моделью Sauvana, новый блок климат-контроля и мультимедиа-система с сенсорным дисплеем и навигацией.

