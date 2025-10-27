Автомобильный портал Motorpage
27 окт 2025

Франция и Испания требуют сохранить запрет на автомобили с ДВС в Европе после 2035 года

Автор фото: ru.freepik.com

Франция и Испания выступили с совместным обращением к Еврокомиссии с просьбой сохранить действующий план перехода на нулевой уровень вредных выбросов от автомобилей к 2035 году. Сообщается, что обе страны направили официальное письмо, в котором подчеркивается необходимость придерживаться курса на полную электрификацию транспортного сектора

Париж и Мадрид утверждают, что любые попытки пересмотреть запрет грозят подорвать масштабные инвестиции, уже направленные на развитие электрификации. С 2023 года европейские производители вкладывают миллиарды евро в производство электромобилей и инфраструктуру для их зарядки. Смягчение правил в пользу подключаемых гибридов, по мнению авторов письма, приведет к потере темпов улучшения экологии.

При этом обе страны признают, что переход на новые технологии дается автопроизводителям непросто. Затраты на разработку электромобилей остаются высокими, а спрос растет медленнее, чем ожидалось. Аналогичную позицию ранее высказывали Италия, Словакия и Германия, которые публично заявляли о рисках для авторынка и рынка труда.

Франция и Испания предлагают сосредоточиться не на отказе от курса электрификации, а на создании более действенных стимулов, которые будут способствовать устойчивому развитию электромобильной индустрии. Итоговая версия обновленного законопроекта о полном запрете автомобилей с двигателями внутреннего сгорания в Европе должна быть представлена до конца 2025 года.
 

При написании новости использовалась информация:
euronews

