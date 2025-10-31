Автомобильный портал Motorpage
31 окт 2025

ФТС разъяснила порядок проверки уплаты утилизационного сбора и причины роста нарушений

Автор фото: из открытых источников

Федеральная таможенная служба России опровергла сообщения об усилении контроля за уплатой утилизационного сбора. В ведомстве подчеркнули, что подходы к проверке полноты его уплаты не менялись и осуществляются на плановой основе. Проверки касаются как автомобилей, произведенных в России, так и машин, ввозимых с территории стран Евразийского экономического союза

При этом ФТС отмечает, что в последнее время количество выявленных нарушений увеличилось. Основная причина доначислений заключается в неправильном расчете утилизационного сбора, особенно при ввозе автомобилей из государств ЕАЭС.

С 1 апреля 2024 года в отдельных случаях применяется уточненная формула расчета, включающая стандартную ставку утильсбора и корректировочные коэффициенты, зависящие от различий в таможенных пошлинах и налогах между странами союза и Россией.

Ведомство пояснило, что новая формула используется только для транспортных средств, которые были задекларированы в странах ЕАЭС с использованием декларации на товары, включая автомобили, получившие статус товара союза.

ФТС напомнила, что обязанность по уплате утильсбора предусмотрена федеральным законом «Об отходах производства и потребления» и распространяется на каждое произведенное или ввезенное транспортное средство.

