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12 июл 2021

Geely и Volvo создают новое предприятие Aurobay для разработки и производства силовых установок

Geely и Volvo создают новое предприятие Aurobay для разработки и производства силовых установок

Geely Holding и входящая в эту группу компания Volvo Cars договорились о создании совместного предприятия под названием Aurobay. Новая компания станет глобальным поставщиком комплексных решений в области автомобильных силовых установок – нового поколения двигателей внутреннего сгорания, трансмиссий и гибридных систем

На первом этапе компания Aurobay будет в совместной собственности Geely Holding и Volvo Cars. В рамках создания Aurobay компания Volvo Cars в ближайшие месяцы передаст новому совместному предприятию все активы своей дочерней компании Powertrain Engineering Sweden: завод двигателей в городе Шёвде (Швеция), группу исследований и разработок, завод двигателей в Китае и другие.

Создание совместного предприятия Aurobay и передача активов новой компании позволит Volvo Cars в ближайшие годы полностью сосредоточиться на разработке новой линейки электромобилей премиум-класса. Компания стремится к тому, чтобы к 2025 году половину её мирового объема продаж составляли электромобили, а вторую половину – гибридные модели с силовыми установками, разработанными и произведенными Aurobay. К 2030 году Volvo Cars планирует полностью перейти к выпуску электромобилей.

При написании новости использовалась информация:
Geely

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