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28 янв 2020

General Motors верит в счастливое будущее и потратит миллиарды для его достижения

General Motors верит в счастливое будущее и потратит миллиарды для его достижения

Деньги не уйдут впустую. На все средства будет вестись разработка и производство электрических пикапов и кроссоверов

Как сообщает пресс-служба GM, уже в конце 2021 года концерн собирается наладить выпуск своего первого полностью электрического пикапа, однако для запуска его в производство необходимо существенно модернизировать завод Хамтрамке, штат Мичиган. Для этого концерн готов выделить средства в размере $2,2 млрд, причем после реконструкции там будут выпускаться исключительно электромобили — это будет первый подобный завод GM. На базе пикапа также выпустят внедорожник класса Sport Utility Vehicle (SUV).

Старт модернизации предприятия запланирован на конец февраля 2020 года, с его реконструкцией количество рабочих будет увеличено с 900 до 2200. О будущем электротраке GM информации пока немного. В 2019 году генеральный директор концерна Мэри Барра в интервью Reuters заявила, новый пикап будет очень многозадачным, универсальным. Помимо пикапа и SUV GM будет производить на этом заводе электрическое такси Cruise Origin, оснащенное системой автономного вождения.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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