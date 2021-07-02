Genesis GV70 приедет в Россию осенью

В рамках онлайн-конференции представители Hyundai рассказали и о новых продуктах премиального бренда Genesis.

На повестке дня – сроки появления кроссовера GV70 и обновленного седана G70. Собственно, Вседорожник и четырёхдверка появятся в нашей стране осенью нынешнего года – предположительно в сентябре. Что касается седана, то его обновление состоялось еще в прошлом году. G70 адаптировали к новой стилистике с пятиугольной решёткой радиатора и «двухэтажной» оптикой, а в салоне появилась новая медиасистема. Гамма силовых установок осталась неизменной.

GV70 был также представлен миру в конце прошлого года. На европейском рынке кроссовер предлагается с дизельным двигателем на 210 лошадиных сил и бензиновым мотором на 304 лошадиные силы.