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12 май 2021

Genesis представил свой первый универсал

Genesis представил свой первый универсал
Автор фото: фирма-производитель

Корейский премиальный бренд официально представил модель G70 в необычном форм-факторе. Серийное производство универсала стартует уже осенью этого года.

Машину то показали, но, например, моторная гамма осталась в секрете. Так что в техническом плане мы продолжаем довольствоваться лишь догадками и обрывочной информацией о том, что линейка силовых установок будет состоять из бензиновых моторов 2.0 и 3.3. Оба с турбонаддувом. Также будет доступна и турбодизельная силовая установка – объем 2.2 литра. 

Теперь поговорим про внешность. Общий силуэт можно было разглядеть и на заретушированных тизерных фотографиях, но теперь нам доступно больше  деталей - автомобиль получил двухэтажную переднюю оптику в стиле флагманского седана G90 и решетку радиатора с крупными «с сотами». Интерьер же полностью повторяет архитектуру оного на седане G70, однако появилась новая отделка красным цветом.

При написании новости использовалась информация:
Autonews

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