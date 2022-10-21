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21 окт 2022

ГИБДД предупредила водителе о том, что лишение прав – это не самая страшная кара

ГИБДД предупредила водителе о том, что лишение прав – это не самая страшная кара

В автоинспекции напомнили о строгом наказании для несознательных автомобилистов, которые садятся за руль после употребления спиртного

«Не совершайте необдуманных поступков, подумайте лучше о возможных последствиях: лишение права управления транспортным средством и крупный штраф — не самое страшное, что может с вами случиться. Управление автомобилем в измененном сознании может привести к тяжелым травмам и летальным исходам» - говорится в официальном сообщении ведомства, которое было сделано в преддверии выходных.

Сотрудники ГИБДД отметили, что за первые недели октября в столице за вождение в нетрезвом виде было задержано более тысячи водителей. Причем 63 человека сели за руль, будучи лишенными прав, теперь им грозит уголовная ответственность.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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