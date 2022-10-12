ГИБДД сообщила о снижении аварий с мотоциклистами

За девять месяцев этого года количество ДТП с участием мотоциклов в столице сократилось на 15,8%

ГИБДД сообщает, что основными нарушениями мотоциклистов стали: несоблюдение скоростных лимитов, правил перестроения и очередности проезда. Всего на территории Москвы с начала года зарегистрировано 576 аварий с мотоциклистами. В них 602 человека ранены и 27 погибли.

К слову, ведомство уже порекомендовало мотоциклистам завершить свой сезон, или, хотя бы, сменить манеру вождения на более осторожную, так как холодная погода лишь увеличивает риск аварий. Что касается аварийности в целом, то всего в нашей стране за 7 месяцев 2022 года зафиксировано 66,2 тысячи ДТП: это на 6,5% меньше, чем за тот же период прошлого года.