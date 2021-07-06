ГИБДД заставит курьеров сдавать правила дорожного движения.

Столичная ГИБДД намерена выдвинуть инициативу об обязательной сдаче экзаменов на знание правил дорожного движения курьерами, которые развозят еду на велосипедах и прочих средствах индивидуальной мобильности.

В интервью телеканалу «Москва 24» глава ведомства заявил о том, что курьеры, пытаясь доставить заказ максимально быстро, зачастую нарушают правила и попадают в дорожно-транспортные происшествия. Соответственно, надо внедрять специальные испытания для таких участников движения.

«Наверное, необходимо сейчас будет сейчас проработать вопрос по законодательному закреплению нормы, которая обяжет представителей организаций в том числе и принимать правила дорожного движения у лиц, осуществляющих доставку еды на велосипедах»- цитирует главу ГИБДД ТАСС.