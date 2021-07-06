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6 июл 2021

ГИБДД заставит курьеров сдавать правила дорожного движения.

ГИБДД заставит курьеров сдавать правила дорожного движения.

Столичная ГИБДД намерена выдвинуть инициативу об обязательной сдаче экзаменов на знание правил дорожного движения курьерами, которые развозят еду на велосипедах и прочих средствах индивидуальной мобильности.

В интервью телеканалу «Москва 24» глава ведомства заявил о том, что  курьеры, пытаясь доставить заказ максимально быстро,  зачастую нарушают правила и попадают в дорожно-транспортные происшествия.  Соответственно, надо внедрять специальные испытания для таких участников движения.

«Наверное, необходимо сейчас будет сейчас проработать вопрос по законодательному закреплению нормы, которая обяжет представителей организаций в том числе и принимать правила дорожного движения у лиц, осуществляющих доставку еды на велосипедах»- цитирует главу ГИБДД ТАСС.

При написании новости использовалась информация:
Autonews, ТАСС

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