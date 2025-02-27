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27 фев 2025

Главный дизайнер Mercedes-Benz: «Через 10 лет ИИ заменит автомобильных дизайнеров»

Главный дизайнер Mercedes-Benz: «Через 10 лет ИИ заменит автомобильных дизайнеров»
Автор фото: ru.freepik.com

Главныи? дизаи?нер Mercedes-Benz Гордон Вагенер заявил, что в течение ближаи?шего десятилетия искусственныи? интеллект может полностью заменить автомобильных дизаи?неров. По его словам, компания уже активно использует ИИ в процессе проектирования автомобилеи?

«Мы работаем с ИИ уже сеи?час. 99% того, что он выдает, – это мусор, но оставшии?ся 1% – деи?ствительно полезныи?. Мы продолжаем обучать его, и технологии совершенствуются с каждым днем. Думаю, что через 10 лет большая часть дизаи?на будет выполняться ИИ, а дизаи?неры станут ненужными. Мои? преемник, скорее всего, будет машинои?, и обои?дется он компании дешевле», – заявил Вагенер.

При этом он подчеркнул, что остается открытым вопрос, сможет ли искусственныи? интеллект привнести в дизаи?н автомобилеи? индивидуальность так же, как это делают люди. Он добавил, что Mercedes-Benz пока не собирается полностью отказываться от физических элементов управления в автомобилях. По его мнению, создание полностью автономных машин пока слишком дорого и больше похоже на «научную фантастику».

При написании новости использовалась информация:
carscoops

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