Great Wall «ударился» в ретро

Похоже, что китайскому автопроизводителю мало скандала с Volkswagen из-за новинки, которая была похожа на знаменитый «Жук», теперь в Great Wall решили заняться японцами!

Несколько часов назад патентное ведомство Китая опубликовало документы на новый автомобиль от Great Wall, который выполнен в ретро-стилистике. Перед нами четырехдверный седан, дизайн которого отсылает нас к определенному историческому образцу — легендарному японскому Nissan Skyline 2000 GTR образца начала семидесятых годов.

Да, вы сейчас можете возразить, дескать, оригинал имел кузов «двухдверное купе», но приглядитесь внимательнее – пропорции, положение оптики и решетки радиатора, широкие колесные арки. Как-то слишком много похожих деталей… Сообщается, что новинка будет выпущена под дочерним брендом Wey, который специализируется исключительно на электромобилях.