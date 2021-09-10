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10 сен 2021

Great Wall «ударился» в ретро

Great Wall «ударился» в ретро
Автор фото: фирма-производитель

Похоже, что китайскому автопроизводителю мало скандала с Volkswagen из-за новинки, которая была похожа на знаменитый «Жук», теперь в Great Wall решили заняться японцами!

Несколько часов назад  патентное ведомство Китая опубликовало документы на новый автомобиль от Great Wall, который выполнен в ретро-стилистике. Перед нами четырехдверный седан, дизайн которого отсылает нас к определенному историческому образцу — легендарному японскому Nissan Skyline 2000 GTR образца начала семидесятых годов.

Да, вы сейчас можете возразить, дескать, оригинал имел кузов «двухдверное купе», но приглядитесь внимательнее – пропорции, положение оптики и решетки радиатора, широкие колесные арки. Как-то слишком много похожих деталей…  Сообщается, что новинка будет выпущена под дочерним брендом Wey, который специализируется исключительно на электромобилях.

При написании новости использовалась информация:
drom

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