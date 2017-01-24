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24 янв 2017

Грузовики KamAZ в 2016 году заняли почти все ключевые позиции в своем сегменте

Грузовики KamAZ в 2016 году заняли почти все ключевые позиции в своем сегменте
Автор фото: фликр.ком

Как стало известно из исследования, опубликованного аналитиками агентства Автостат, в 2016 году самыми популярными грузовыми автомобилями на российском рынке стали грузовики отечественной компании KamAZ.

По данным экспертов Автостата, по итогам прошлого года в России было реализовано 53 330 грузовых автомобилей массой более 3,5 тонн, что на 4,2% превышает результаты 2015 года. В декабре совокупный объем продаж грузовиков всех брендов на российском рынке составил 6 935 экземпляров. В сравнении с аналогичным периодом позапрошлого года этот показатель вырос на 19,9%.

Самым продаваемым автомобилем в данном сегменте в 2016 году стал отечественный KamAZ 4311. За год официальные дилеры компании передали в руки своих клиентов 4 694 таких грузовика, улучшив свой результат на 14%. Только в декабре россияне приобрели 628 таких автомобилей – на 4,7% больше, чем годом ранее.

Второе место во внутреннем рейтинге сегмента также отходит продукции компании KamAZ – модели 6511. В прошлом году объемы реализации этого HCV составили 4 953 экземпляра, падение продаж в годовом отношении было отмечено на уровне в 3,9%. За последний месяц отчетного периода отечественный автопроизводитель сумел продать 585 экземпляров этой модели – на 8,1% больше, чем в декабре 2015 года.

«Тройку» лидеров закрывает GAZ Gazon Next, который за двенадцать месяцев разошелся в количестве 4 412 экземпляров, продемонстрировав прирост продаж на уровне 42,8%. В декабре же прирост продаж к АППГ составил 22,2%, до 457 экземпляров.

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При написании новости использовалась информация:
АвтоБизнесРевю, АЕБ, Автостат

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