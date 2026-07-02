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2 июл 2026

Honda подтвердила скорое соглашение с Nissan, но о слиянии речи уже не идет

Honda подтвердила скорое соглашение с Nissan, но о слиянии речи уже не идет
Автор фото: из открытых источников

Honda и Nissan могут в ближайшее время объявить о новом формате сотрудничества. Об этом сообщил президент и генеральный директор Honda Тосихиро Мибе, отметив, что переговоры между компаниями находятся на продвинутой стадии, а по отдельным направлениям соглашение уже практически готово к официальному объявлению

По словам руководителя Honda, речь не идет о возвращении к идее слияния. Вместо этого компании намерены развивать совместные проекты, основанные на взаимовыгодном сотрудничестве. Конкретные направления пока не раскрываются.

По данным японских СМИ, одним из ключевых проектов может стать разработка унифицированных электронных блоков управления для автомобилей Honda, Nissan и Mitsubishi. Предполагается, что общие ЭБУ будут использоваться в гибридных и полностью электрических моделях нового поколения, которые выйдут на рынок ближе к концу десятилетия.

Возможное соглашение обсуждается на фоне масштабной реструктуризации Nissan. В рамках программы RE:Nissan компания намерена закрыть семь заводов, прекратить работу двух дизайн-студий, сократить около 20 000 сотрудников и уменьшить производственные мощности с 3,5 до 2,5 миллиона автомобилей в год.

Honda также сталкивается с рядом трудностей. После первого в своей истории годового убытка компания отказалась от планов полностью перейти на выпуск электромобилей к 2040 году. Вместо этого производитель сосредоточится на развитии новой линейки гибридных моделей, дебют которых ожидается в 2028 году.

Напомним, в конце 2024 года Honda и Nissan подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий изучение возможности объединения бизнеса. Однако уже в феврале 2025 года стороны отказались от создания единого холдинга, после чего сосредоточились на поиске альтернативных форм сотрудничества.
 

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