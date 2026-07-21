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21 июл 2026

Honda продолжит сотрудничество с GAC до 2038 года, несмотря на падение продаж более чем на 55%

Honda продолжит сотрудничество с GAC до 2038 года, несмотря на падение продаж более чем на 55%
Автор фото: из открытых источников

Honda и китайская компания GAC договорились продлить срок действия совместного предприятия GAC Honda до 2038 года. При этом структура собственности останется прежней. Каждая из компаний по-прежнему будет владеть 50% акций предприятия

GAC Honda стала первым автомобильным предприятием Honda в Китае. Компания была создана в июле 1998 года, а серийное производство автомобилей стартовало в марте 1999 года. За это время предприятие реализовало более 11 млн автомобилей.

При этом на фоне стремительной электрификации рынка и усиления конкуренции совместное предприятие столкнулось с серьезным снижением спроса. В июне 2026 года продажи GAC Honda сократились на 53,03% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года и составили 14 099 автомобилей. По итогам первого полугодия объем реализации машин снизился на 55,82% до 68 318 машин. Производство, в свою очередь, за последние полгода сократилось на 49,85% до 82 884 автомобилей.

В Honda отмечают, что продление партнерства позволит объединить технологические возможности обеих компаний и ускорить повышение конкурентоспособности бренда в Китае. Основной акцент будет сделан на развитие электрокаров и гибридов с системами на базе искусственного интеллекта.
 

При написании новости использовалась информация:
honda

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