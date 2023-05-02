Hongqi H6 стали продавать в России

Несмотря на то, что вышеуказанная китайская марка уже официально заявила о своих намерениях выйти на российский рынок, мы сегодня поговорим о машине, которую ввезли по программе параллельного импорта

Собственно, машины, которые привезли в Россию, оснастили 252-сильным двухлитровым турбомотором, который сочетается с автоматической трансмиссией. Автомобили доступны лишь в переднеприводном исполнении.

Что касается официальных поставок Hongqi, то марка собирается привезти к нам два кроссовера и два седана, включая флагманскую четырёхдверку H9 и большой электрокроссовер E-HS9.