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28 апр 2023

Hongqi официально объявила о выходе на российский рынок

Hongqi официально объявила о выходе на российский рынок
Автор фото: фирма-производитель

Официальные российские продажи автомобилей премиальной марки Hongqi стартуют в России уже весной: первые автомобили появятся у дилеров в мае

Компания решила сделать мощный заход и выпустит сразу четыре новинки на наш рынок. Первые две уже известны – седан H9 и большой электрокроссовер E-HS9. Под капотом седана окажется гибридная силовая установка на основе двухлитрового турбомотора, которая будет работать в паре с семиступенчатым роботом. Мощность не уточняется.

Электрокроссовер E-HS9 оснастят двумя моторами — 217-сильным на передней оси и 33-сильным на задней. До 100 км/ч он сможет ускоряться за 4 секунды, запас хода на одной зарядке составляет 510 километров по циклу NEDC.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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