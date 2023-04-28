Hongqi официально объявила о выходе на российский рынок

Официальные российские продажи автомобилей премиальной марки Hongqi стартуют в России уже весной: первые автомобили появятся у дилеров в мае

Компания решила сделать мощный заход и выпустит сразу четыре новинки на наш рынок. Первые две уже известны – седан H9 и большой электрокроссовер E-HS9. Под капотом седана окажется гибридная силовая установка на основе двухлитрового турбомотора, которая будет работать в паре с семиступенчатым роботом. Мощность не уточняется.

Электрокроссовер E-HS9 оснастят двумя моторами — 217-сильным на передней оси и 33-сильным на задней. До 100 км/ч он сможет ускоряться за 4 секунды, запас хода на одной зарядке составляет 510 километров по циклу NEDC.