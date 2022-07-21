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21 июл 2022

Hongqi раскрыла модельную линейку для России

Hongqi раскрыла модельную линейку для России
Автор фото: фирма-производитель

Этот премиальный бренд концерна FAW давно вынашивал идеи по выходу на российский рынок и наконец принял решение - дебют состоится в четвертом квартале. Примечательно, но марка не будет открывать в России своего представительства - все процессы будут проходить через активы материнского бренда FAW.

Собственно, изначально к нам привезут три модели - два кроссовера и один седан. Начнем с последнего - речь идет о модели H5. У себя на родине автомобиль оснащается гибридом, на основе полуторалитрового турбомотора - мощность установки составляет 190 лошадиных сил. Двигатель работает в паре с 7-ступенчатым роботом.

Вторая и третья модели - кроссоверы HS5 и E-HS9. Под капотом первой модели располагается 2.0 турбомотор мощностью 224 лошадиные силы, который сочетается с 6-ступенчатой автоматической трансмиссией. E-HS9 - это электрический кроссовер, чья силовая установка развивает более трехсот лошадиных сил.

При написании новости использовалась информация:
китайские-автомобили.рф

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