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20 мар 2019

Hyundai и KIA попали под следствие в США из-за массовых возгораний автомобилей

Hyundai и KIA попали под следствие в США из-за массовых возгораний автомобилей

Несколько штатов США проводят совместное расследование в связи с массовыми возгораниями автомобилей Hyundai и KIA

По данным агентства Reuters, в течение четырех последних лет Hyundai и KIA проводили ремонт 2,3 млн дефектных автомобилей, которые могли быть подвержены риску возгорания. Однако, как показывает время, далеко не все они были обслужены должным образом, и в ноябре 2018 года федеральные прокуроры США инициировали расследование по этому поводу. Проблему выявили у моделей, которые оснащены двигателями серии Theta II (атмосферные и турбированные объемом 2,0-2,4 литра).

В ближайшее время за эту историю может взяться NHTSA.  Национальное управление безопасностью движения на трассах уже рассматривает совместное заявление прокуроров нескольких штатов. "Нам известно о многочисленных возгораниях автомобилей в Коннектикуте, в том числе тех, которые якобы уже были отремонтированы в процессе отзыва. Это серьезный вопрос, и мы настойчиво и ответственно движемся к тому, чтобы выяснить это", - приводит Reuters заявление генпрокурора Коннектикута Уильяма Тонга.

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При написании новости использовалась информация:
Drom, Российская Газета

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