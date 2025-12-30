Hyundai не спешит возвращаться в Россию. Опцион на выкуп завода в Петербурге под угрозой

Южнокорейская компания Hyundai пока не готова воспользоваться правом обратного выкупа своего бывшего автозавода в России

Речь идет о предприятии в Санкт-Петербурге, которое до 2022 года выпускало автомобили Hyundai и Kia и входило в число крупнейших иностранных автозаводов в стране. Производство было остановлено весной 2022 года, а в 2024 году завод продали российской компании АГР за символическую сумму. В сделку был включен двухлетний опцион на обратный выкуп, срок действия которого истекает в январе 2026 года.

В самой компании при этом подчеркивают, что окончательное решение еще не принято и формально право на выкуп пока сохраняется. Неясно также, может ли быть согласовано продление срока опциона. После смены владельца предприятие продолжило работу и сейчас выпускает автомобили под маркой Solaris.