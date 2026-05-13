13 май 2026

Импорт мощных автомобилей с пробегом рухнул в 8 раз после повышения утильсбора

По данным аналитического агентства «Автостат», за первые четыре месяца 2026 года в страну ввезли чуть более 5,4 тысячи легковых автомобилей с пробегом мощностью свыше 160 л.с. Это в 8 раз меньше результата аналогичного периода прошлого года, когда объем поставок достигал 44,1 тысячи машин

При этом общий импорт автомобилей с пробегом продолжает расти. С января по апрель 2026 года в Россию ввезли 123,7 тысячи автомобилей против 105 тысяч годом ранее. Рост составил почти 18%. Наиболее заметные изменения произошли именно в сегменте машин мощностью свыше 160 л.с. Если в 2025 году такие автомобили занимали почти 42% всего импорта подержанных легковушек, то теперь их доля сократилась до 4,5%.

Сообщается, что рынок начал активно реагировать на введение новых расчетов утильсбора. Напомним, что с декабря прошлого года физические лица могут ввозить автомобили для личного пользования по льготным ставкам только при мощности двигателя до 160 л.с.

При написании новости использовалась информация: Автостат
Автостат

