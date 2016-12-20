Пресс-служба правительства Ульяновской области сообщает, что японская компания Isuzu Motors Ltd. планирует нарастить собственные производственные мощности в России к весне следующего года.

На предприятии «Исузу Рус», которое располагается на территории Ульяновского автомобильного завода, весной 2017 года начнутся подготовительные мероприятия к организации серийного производства грузовых автомобилей массой до 40 тонн. В частности, в рамках проекта развития собственного производства в РФ, японский автопроизводитель планирует возвести новый сварочный цех общей площадью не менее 2 тысяч квадратных метров. Предполагается, что после завершения этого проекта предприятие «Исузу Рус» станет якорным для индустриального парка «УАЗ», а также позволит создать в Ульяновской области сотню новых рабочих мест.

«Сегодня завод Isuzu обеспечивает работой почти двести человек и наращивает темпы производства. Так, по итогам десяти месяцев 2016 объем реализованной продукции превысил показатель прошлого года более чем в два раза. На 22% больше произведено, на треть больше налогов поступило в областной бюджет. Уверен, это не предел. Сегодня мы вместе работаем над локализацией производства компонентов для Isuzu в Ульяновской области, в первую очередь, речь идет о развитии индустриального парка УАЗ», – заявил губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.

Стоит отметить, что ранее официальные представители японской компании сообщали, что руководство планирует в следующем году собрать на ульяновском заводе 450 тяжелых грузовых автомобилей, из которых 400 экземпляров будут относиться к серии C и оставшиеся 50 – к серии E. Как подчеркнули в компании, производство этих машин будет выполнено в крупноузловом режиме.

Напомним, что на данный момент предприятие «Исузу Рус», открытое еще в 2012 году осуществляет сборку грузовых автомобилей мало и средней тоннажности (от 5 до 18 тонн). Продукция этого предприятия реализуется на российском рынке, а также поставляется на рынки Казахстана и Белоруссии. Предполагается, что в 2017 году список внешних рынков пополнит и Азербайджан.