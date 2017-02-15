Японская компания Isuzu поделилась своими планами по расширению линейки своих грузовиков, собираемых на территории нашей страны.

Как рассказал журналистам генеральный директор российского подразделения японского автопроизводителя Фабрис Горлье, в конце текущего месяца на сборочные линии автомобилестроительного предприятия в Ульяновске встанут новые тяжелые грузовики серий C и E. Однако, поскольку у компании в настоящее время есть ряд незакрытых заказов, выход новых HCV российской сборки на рынок запланировано на март. «Мы уже работаем в две смены, уже накопилось много заказов с начала года, и мы можем перейти на трехсменный график работы», - заявил Горлье.

По его словам, руководство компании планирует в течение этого года выпустить около четырех сотен тяжелых грузовых и около семи сотен среднетоннажных автомобилей по методу крупноузловой сборки. Впрочем, реальные результаты могут быть несколько больше заявленных, поскольку почти вся собранная продукция практически сразу направляется к заказчику.

Стоит отметить, что ранее муниципальные власти Ульяновской области сообщали о том, чтл японский автопроизводитель намерен организовать серийную сборку еще одной линейки HCV с грузоподъемность от 30 тонн.

Напомним, что по итогам 2016 года на заводе в Ульяновске было собрано около 2,7 тысяч автомобилей Isuzu, при проектной мощности в 5 тысяч автомобилей ежегодно. В текущем же году планируется увеличить этот показатель до 3,5 тысяч, таким образом, загрузив производственные мощности предприятия на 70%.