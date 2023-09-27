Jaecoo J7 засветился в Москве

Компания Jaecoo, входящая в концерн Chery, готовится к официальному старту продаж нового кроссовера Jaecoo J7 в России. В связи с этим в интернете появились первые неофициальные снимки нового автомобиля

Как и ранее сообщалось Jaecoo J7 является перелицованной версией кроссовера Chery Explore 06, который дебютировал на родине. Ключевая разница между ними - иная решетка радиатора. У Jaecoo она выполнена в виде ряда вертикальных хромированных вставок. Автомобиль получил систему полного привода типа Torque on-demand (AWD). Задние колеса будут включаться в работу при трогании с места, разгоне, пробуксовке передней оси и при заносе. Габариты автомобиля составят: 4500/1865/1680 мм., а колесная база - 2672 мм.

На родине автомобиль оснащается бензиновой «турбочетверкой» объемом 1,6 л. Мощность - 197 л.с. и 290 Нм крутящего момента. Двигатель работает в паре с 7-ступенчатым «роботом». В Китае также продаются версии с передним приводом.