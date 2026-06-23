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23 июн 2026

Jaguar E-Type превратили в эксклюзивный спидстер с V12 и «механикой»

Jaguar E-Type превратили в эксклюзивный спидстер с V12 и «механикой»
Автор фото: фирма-производитель

Итальянская компания Retro Coachbuilders, специализирующаяся на создании эксклюзивных автомобилей в ретро-стилистике, представила собственную версию Jaguar E-Type

Внешне проект напоминает оригинальный E-Type лишь частично. Передняя часть кузова сохранила характерные черты культовой модели, тогда как другая часть кузова была вдохновлена Jaguar D-Type. Благодаря этому автомобиль напоминает классический спидстер.

Компания не раскрывает, на какой платформе построен проект, однако уже известна линейка силовых агрегатов. Покупателям предложат атмосферные двигатели V12 объемом 5,3 литра и 6,0 литров, а вершину гаммы займет 7,0-литровый 12-цилиндровый агрегат. Все версии будут оснащаться исключительно механическими коробками передач.

В Retro Coachbuilders подчеркивают, что двух одинаковых автомобилей не будет. Стоимость модели стартует с отметки 498 000 евро (42 млн рублей).
 

При написании новости использовалась информация:
carbuzz

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