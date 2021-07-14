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14 июл 2021

Японцы смогли увеличить запас хода электрокаров при помощи кондиционера

Японцы смогли увеличить запас хода электрокаров при помощи кондиционера

Японская компания Daikin объявила, что нашла способ увеличить пробег электрокаров на одной зарядке минимум в полтора раза. Все дело в системе кондиционирования салонного воздуха!

Инженеры фирмы стали применять новый хладагент, который выполняет собственные задачи при более низких, чем раньше, температурах. Соответственно, делаем вывод, что энергии при этом расходуется гораздо меньше! По подсчетам инженеров компании – при среднем пробеге электрокара в 200 километров новая технология обеспечит еще сто километров запаса хода сверху.

В компании уже думают над коммерциализацией данного решения. Японское информагентство Nikkei сообщает, что новая технология будет очень востребована автопроизводителями, так как ее внедрение на автомобилях не потребует каких-либо серьезных затрат.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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