Эксперты исследовательского центра Allianz Center for Technology, принадлежащего международной финансовой компании Allianz, совместно с поставщиком автокомпонентов Continental, выяснили, в каких ситуациях чаще всего происходят ДТП.

В рамках исследования специалисты проанализировали порядка 3500 аварий и ДТП, произошедших в разных странах. Выяснилось, почти 40% от всех ДТП происходят при въезде на парковку или при выезде с парковки. Такие выводы кажутся неожиданными, но лишь на первый взгляд: аналитики уверяют, что сложные маневры, которые необходимо предпринять, чтобы «вписаться» на парковочное пространство или покинуть его, не менее опасны, чем езда по трассе.

За последнее десятилетие количество дорожно-транспортных происшествий, настигших автомобилистов при парковке (или на выезде со стоянки), выросло на 30%. Причем речь идет не о безобидных царапинах на кузове автомобиля, а о довольно серьезных авариях. Например, по статистике Allianz Center for Technology, за 2010 год в США на выезде с парковки погибло за год 210 человек, и еще 15 тысяч человек получили повреждения и увечья. По словам экспертов, в восьми случаях из десяти наиболее трагичные происшествия случаются при выезде автомобиля с парковочного места задним ходом.

Рост числа ДТП, непосредственно связанных с парковкой машины, связан с урбанизацией, а также с модой на крупные автомобили. По данным исследования, с большими внедорожниками, кроссоверами и семейными автомобилями такие аварии происходят на 30% чаще, чем с компактными «легковушками». За счет роста численности населения и количества личного автотранспорта в городах, парковки с каждым годом становятся все плотнее, и плавно «пришвартоваться» становится сложно. Кроме того, у современных моделей бывают довольно причудливые, нестандартные габариты, и некоторым автомобилистам трудно «на глаз» рассчитать расстояние от корпуса авто до того или иного объекта.

Исследование завершается выводом о том, что треть подобных аварий (а, следовательно, и треть человеческих жертв) можно предотвратить за счет повсеместного использования технологий заднего вида. В качестве примера аналитики привели закон, введенный в США, который предусматривает обязательное оснащение камерами заднего вида всех новых транспортных средств, начиная с 2018 года. Аналогичное положение есть и в европейском законодательстве, но там камеры заднего вида считаются обязательными только для транспорта весом более 3,5 тонны и для автобусов.

Впрочем, последнее положение ставит под сомнение независимость исследования: компания Continental, которая активно участвовала в мониторинге, занимается поставкой оборудования для обеспечения заднего вида в автомобилях.