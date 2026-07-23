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23 июл 2026

Jeland J6 получил полный привод и более мощный мотор для российского рынка

Jeland J6 получил полный привод и более мощный мотор для российского рынка
Автор фото: фирма-производитель

Компания Jeland готовится вывести на российский рынок новую полноприводную модификацию кроссовера J6. Она также получит более мощный мотор и расширенный список оснащения

Под капотом установлен турбированный двигатель объемом 1,6 литра. Его мощность выросла с 147 до 150 л.с., а максимальный крутящий момент увеличился с 210 до 275 Нм. Мотор работает в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя мокрыми сцеплениями.

Система полного привода получила электромагнитную многодисковую муфту, которая автоматически подключает заднюю ось при ухудшении сцепления передних колес с дорогой. Дополнительно предусмотрена функция электронной имитации блокировки дифференциала задней оси, которая помогает снизить пробуксовку на скользком покрытии и вне асфальта.

Кроме этого, сообщается, что список оснащения пополнился цифровой приборной панелью диагональю 8,8 дюйма, более мощным вычислительным процессором мультимедийной системы и новым дизайном легкосплавных колесных дисков.
 

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