Jeland J6 получил полный привод и более мощный мотор для российского рынка

Компания Jeland готовится вывести на российский рынок новую полноприводную модификацию кроссовера J6. Она также получит более мощный мотор и расширенный список оснащения

Под капотом установлен турбированный двигатель объемом 1,6 литра. Его мощность выросла с 147 до 150 л.с., а максимальный крутящий момент увеличился с 210 до 275 Нм. Мотор работает в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя мокрыми сцеплениями.

Система полного привода получила электромагнитную многодисковую муфту, которая автоматически подключает заднюю ось при ухудшении сцепления передних колес с дорогой. Дополнительно предусмотрена функция электронной имитации блокировки дифференциала задней оси, которая помогает снизить пробуксовку на скользком покрытии и вне асфальта.

Кроме этого, сообщается, что список оснащения пополнился цифровой приборной панелью диагональю 8,8 дюйма, более мощным вычислительным процессором мультимедийной системы и новым дизайном легкосплавных колесных дисков.

